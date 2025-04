Homem é resgatado após incêndio atingir casarão no centro do Rio

Um homem foi resgatado sem ferimentos de um casarão atingido por um incêndio no centro do Rio de Janeiro , na noite da última segunda-feira (31). A vítima morava e trabalhava no imóvel.

O Corpo de Bombeiros combateu as chamas até a madruga dessa terça-feira (1º). Poucas horas depois, a bateria de uma placa de energia solar esquentou e fez o telhado desmoronar.

A Defesa Civil interditou oito imóveis da região para avaliação estrutural. O VLT teve as linhas 2 e 4 alteradas temporariamente devido ao incidente.

