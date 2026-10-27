Homem é sequestrado por bandidos encapuzados na porta de casa no Rio

Um homem foi sequestrado por homens armados e encapuzados na porta de casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi abandonado em Realengo, na mesma região, e teve a moto e o celular roubados.

Câmeras de segurança flagram o momento em que dois criminosos desceram do carro e renderam a vítima; um terceiro assaltante saiu atrás levando a motocicleta.

O veículo estava financiado e ainda faltam R$ 9 mil para quitar a dívida. O caso segue sendo investigado pela 35.ª DP (Campo Grande), que realiza diligências para identificar os criminosos envolvidos.