Ladrão é preso após roubar moto elétrica a poucos metros de base do Segurança Presente no Rio

Um homem foi contido por populares após roubar uma mulher que fazia compras na estrada Coronel Pedro Corrêa, Barra Olímpica, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Um vídeo registrado por uma moradora de um condomínio mostra o momento em que o ladrão tentou fugir.

Na ação criminosa, o homem usou uma arma falsa para intimidar a vítima durante o assalto. Toda ação aconteceu próximo a uma base do Segurança Presente.

Após os agentes serem informados de que um homem estaria praticando roubos na região, os policiais começaram a realizar uma busca na área e conseguiram capturar o criminoso.

Ele foi encaminhado à 32.ª DP (Taquara). Na delegacia, a vítima reconheceu o assaltante. A moto foi recuperada e o simulacro acabou apreendido.

Segundo as investigações, ele possui duas anotações por furto; ele também responde por violência doméstica, ameaça e lesão corporal.