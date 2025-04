Homem flagrado em furto de bicicleta é preso, mas acaba solto em Niterói

Um dos homens flagrados durante o furto de uma bicicleta no último domingo (27) em Niterói, na região metropolitana do Rio , foi preso dois dias após o crime. No entanto, ele acabou liberado por não estar em situação de flagrante. Ao todo, o suspeito possui 13 passagens pela polícia.

O vídeo do roubo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver, ao menos, três homens e uma mulher na ação. Minutos depois, agentes do programa Segurança Presente conseguiram recuperar o veículo e prender um suspeito em flagrante.

aqui!