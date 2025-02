Homem invade casa, furta TV e se esconde em motel na zona oeste do Rio

Um homem invadiu uma casa, furtou uma TV de 58 polegadas e se escondeu em um motel em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele era aguardado por uma mulher no estabelecimento. Juntos, os dois fugiram em um carro de aplicativo. A dona da televisão, Maria Isabel, que ainda está pagando pelo aparelho, está abalada e preocupada com a possibilidade de o ladrão voltar.



