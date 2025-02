Homem joga menino em lixeira de lanchonete no Sul Fluminense

Um homem jogou um menino de 12 anos numa lixeira em uma lanchonete em Volta Redonda, no Sul Fluminense . Revoltada, a mãe da vítima pede justiça.

As imagens de câmera de segurança registraram as agressões. O garoto estava sentado à mesa com outras mulheres que trabalham no local quando tudo começou.

Primeiro, o homem colocou a bicicleta do menino no lixo. Depois, começou a implicar e até chamou o garoto para a briga. Ele chutou, empurrou e chegou a beijar a vítima.

A mãe contou que teria ocorrido uma discussão porque o homem, identificado como Rodrigo Astar, cobrou que o menino o cumprimentasse.

A Polícia Militar foi ao local. Segundo a família da vítima, o agressor fugiu do local com o irmão, que é dono do estabelecimento.

