Homem mantido em 'cela' não tomava banho e recebia comida jogada por cima de grade

A Polícia Civil descobriu que o homem com problemas psiquiátricos, mantido pela família em uma "cela" dentro de casa, não tomava banho e recebia comida jogada por cima das grades.

Após uma denúncia anônima, a polícia foi até o local e encontrou o homem nu em condições insalubres. A vítima de 36 anos foi levada de ambulância para uma avaliação no Hospital Municipal de Magé.

Na última terça-feira (17), a mãe e a irmã dele foram presas na residência em Magé, na Baixada Fluminense . De acordo com as investigações, a dupla também se apropriava do benefício do governo pago a ele.

Segundo a polícia, uma cuidadora que levava comida ao para o homem também é investigada.

