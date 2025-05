Homem que matou ex a facadas em Benfica marcou encontro para atrair vítima

O homem suspeito de matar a ex-companheira a facadas em Benfica, na zona norte do Rio, marcou um encontro para conseguir atrair a vítima. Fabíola de Andrade Coutinho, de 25 anos, foi esfaqueada diversas vezes enquanto caminhava por uma rua em Benfica, na zona norte do Rio, no fim da noite dessa quinta (8).

Sérgio Ricardo da Silva, de 43 anos, foi preso em flagrante por PMs do batalhão da Maré (22º BPM) e confessou o crime. Segundo parentes da vítima, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

Ele foi indiciado por feminicídio. Ao todo, Sérgio tem dez anotações criminais por lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

