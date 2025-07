Homem suspeito de participar de esquema para clonagem de carros é preso em Magé De acordo com as investigações, o grupo é do Complexo do Alemão; ele vai responder por receptação e uso de documento falso

Balanço Geral RJ|Do R7 24/07/2025 - 13h30 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share