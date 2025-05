Hospital Getulinho realiza cirurgias plásticas reparadoras para crianças no RJ

O Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, em Niterói, oferece cirurgias plásticas para crianças e adolescentes de até 14 anos. A iniciativa tem o objetivo de solucionar problemas congênitos que podem causar restrições e afetar o bem-estar dos pequenos.

Mais de dez tipos de procedimentos estéticos e reparadores são realizados na unidade, entre eles orelha e freio da língua. O hospital é referência no atendimento pediátrico no estado do Rio.

