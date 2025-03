Idosa é vítima de 'golpe da cesta básica' e fica com dívida que pode chegar a R$ 50 mil

Uma idosa foi vítima do "golpe da cesta básica" e ficou com uma dívida que pode chegar a R$ 50 mil. Dona Geralda, de 71 anos, recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que ela teria sido contemplada com o benefício. Ao levar a cesta, a falsa funcionária coletou documentos e fez fotos da vítima.

Após a visita, dona Geralda descobriu que estelionatários utilizaram o nome dela para fazer um empréstimo de R$ 22 mil. A família registrou a ocorrência na 20ª DP (Vila Isabel) e conseguiu ajuda jurídica para impedir os descontos em folha.

