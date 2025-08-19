Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Idoso aguarda cirurgia cardíaca há três meses em hospital de Caxias

Antonio Florêncio da Silva, 71 anos, foi diagnosticado com estenose, uma doença grave nas válvulas do coração

Balanço Geral RJ|Do R7

Um idoso de 71 anos está internado há três meses no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, enquanto aguarda uma cirurgia no coração.


Segundo familiares, Antonio Florêncio da Silva deu entrada na unidade após passar mal. Ele foi diagnosticado com estenose, uma doença grave nas válvulas do coração e, desde então, aguarda na fila do sistema de regulação.




