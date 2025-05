Idoso de 81 anos morre em assalto em que bandido se passou por entregador no RJ

Um idoso morreu durante um assalto em casa em Queimados, na Baixada Fluminensea> , nesta terça-feira (5). A polícia investiga se Valmir do Monte Perário, de 81 anos, sofreu um infarto durante a ação criminosa.

A vítima voltava da farmácia quando se deparou com a esposa sendo feita refém dentro do imóvel. De acordo com as investigações, o criminoso que se passou por entregador de um site de compras para invadir a residência.

O casal foi colocado em cômodos separados enquanto a casa era revirada. Após o crime, seu Valmir foi encontrado sem vida.

