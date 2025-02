Um idoso morreu durante um incêndio em um apartamento no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. José Orlando, de 88 anos, não resistiu após inalar fumaça. A esposa dele também estava no imóvel e foi resgatada sem ferimentos. O fogo teria começado no quarto do casal. A Polícia Civil fez uma perícia no local para apurar as causas do acidente.