Imagens mostram chefes do CV embarcando sob forte esquema de segurança para presídios federais
O avião decolou no início da tarde desta quarta-feira (12); por segurança, a Polícia Federal não informou o destino dos criminosos
Imagens feitas pelo helicóptero da RECORD mostraram a transferência das sete lideranças do Comando Vermelho no início da tarde desta quarta-feira (12), no Rio de Janeiro. Eles serão encaminhados a presídios federais, no entanto, a Polícia Federal não divulgou para onde serão levados.
Os presos, identificados como Arnaldo da Silva Dias (Naldinho), Carlos Vinícius Lirio da Silva (Cabeça de sabão), Eliezer Miranda Joaquim (Crian), Fabrício de Melo Jesus (Bicinho), Marco Antônio Pereira Firmino da Silva (My Thor) e Roberto de Souza Britto (Irmão metralha), foram vistos com camisas brancas e cabeças baixas durante a transferência.
Os criminosos somam quase 500 anos de penas por homicídio, tráfico de drogas e armas, e formação de quadrilha.
