Imagens mostram destruição em fábrica de fantasias após incêndio

Imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros revelam o que restou do interior da fábrica que pegou fogo em Ramos, na zona norte do Rio , na manhã desta quarta-feira (12). O local era usado para a confecção de fantasias de escolas de samba do grupo de acesso do Carnaval carioca.

Ao todo, 21 pessoas foram resgatadas do imóvel. Dez estão internadas em estado grave nos hospitais Getúlio Vargas, na Penha, e Souza Aguiar, no centro.