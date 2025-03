Incêndio atinge apartamento na zona oeste do Rio; fogo começou em ventilador

Na manhã desta quarta-feira (5), um incêndio atingiu um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro . Os moradores foram surpreendidos com a fumaça que se espalhou pelos corredores. Segundo o dono do apartamento, o fogo começou em um ventilador no quarto de uma criança. Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar as chamas. Não houve feridos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!