Incêndio atinge casa de acumulador em Realengo, na zona oeste do Rio A quantidade de lixo no local complicou o trabalho dos bombeiros; três quartéis atuaram no combate ao fogo

Balanço Geral RJ|Do R7 19/03/2025 - 16h24 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share