Incêndio atinge galpão em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão no início da tarde desta terça-feira (22) em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio . No local funcionava uma empresa distribuidora de materiais farmacêuticos.

Segundo relatos de testemunhas, o imóvel era um antigo salão de festas e, atualmente, servia como depósito de materiais descartáveis.

Ao menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido na localidade.

