Um incêndio atingiu uma casa na rua Pio Dutra, na Freguesia, Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro , na tarde desta terça-feira (26). Os bombeiros do Quartel da Ilha foram acionados por volta das 12h30. Durante o combate ao fogo, foram vistas explosões na parte elétrica. A residência fica perto de uma escola.