Influenciador Maumau é preso após arma ser encontrada durante operação contra jogos de azar

O influenciador conhecido como Maumau foi preso em São Paulo após policiais civis encontrarem uma arma em sua casa durante uma operação contra jogos de azar na internet, na manhã desta quinta-feira (7). A ação também ocorreu no Rio e em São Paulo. Os agentes cumpriram 51 mandados de busca e apreensão contra 15 alvos, incluindo operadores e 13 influenciadores. Entre eles estavam Rafael da Rocha Buarque e Bia Miranda .

De acordo com as investigações, o esquema promovia jogos ilegais online com indícios de lavagem de dinheiro, estelionato, publicidade enganosa e crime contra a economia popular. Ao todo, 551 mandados foram expedidos pela Justiça. A suspeita é de que as movimentações bancárias ultrapassem R$ 4 bilhões.

