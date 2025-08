Insegurança preocupa moradores e leva comerciantes a fecharem as portas na Vila da Penha

Além de preocupar moradores, a insegurança no bairro Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro , levou comerciantes a fecharem as portas na região. Câmeras de monitoramento registram crimes na região e barricadas se espalham por diversas ruas. A vizinhança reclama da falta de patrulha. Em nota, a Polícia Militar disse que o policiamento tem sido reforçado com equipes em motos e viaturas, além de efetivo extra.



