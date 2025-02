Inspetora ferida com quatro tiros por policial civil em porta de delegacia está em estado grave

O policial civil morto durante uma troca de tiros na porta de uma delegacia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (4), não estava aceitando o fim do relacionamento com uma inspetora da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), de acordo com uma testemunha.

Uma funcionária terceirizada contou que a agente estava no trabalho quando recebeu uma mensagem do policial, pedindo para conversar. O homem atuava na 59ª DP, que fica ao lado da Deam. Quando a mulher desceu, ele já teria começado a atirar. A vítima foi atingida por quatro tiros.

Um policial da 59ª DP e PMs, que estavam no local para registrar uma ocorrência, reagiram. Segundo a Polícia Civil, eles atuaram em legítima defesa, e a medida foi necessária para conter o homem.

Além da inspetora da Deam gravemente ferida, três policiais militares foram baleados no tiroteio. Todos foram levados ao Hospital Moacyr do Carmo, na mesma região.

Ainda de acordo com a polícia, foram encontrados remédios para esquizofrenia nos pertences do homem, o que pode indicar um "surto psicótico".

A investigação está em andamento na 59ª DP e na Deam de Caxias, com o apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

"A Secretaria de Estado de Polícia Civil se solidariza e está dando todo o suporte necessário às famílias dos dois policiais civis", destacou.