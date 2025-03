Internações por acidentes com motocicletas crescem 30% em hospital do RJ

O número de internações por causa de acidentes com motocicletas cresceu 30% no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , em 2025. Mais de 400 motociclistas já receberam atendimento na sala de trauma. Em geral, as ocorrências são provocadas por falta de equipamentos de proteção e infrações de trânsito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!