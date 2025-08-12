Irmã viu abordagem que baleou militar grávida: 'Ouvi o barulho do tiro'

A irmã da sargento da Marinha baleada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , viu a abordagem dos criminosos ao carro da família. Segundo Mariana, a militar estava no banco do carona. Ela estava acompanhada do companheiro e desembarcava do veículo conduzido pelo cunhando quando percebeu a aproximação de dois homens em uma moto.

"A gente desceu do carro. Estávamos nos despedindo deles quando percebi que meu cunhado acelerou o carro. A gente, em seguida, ouviu o barulho do tiro. Foi quando a gente percebeu que se tratava de um assalto. Meu cunhado foi com o automóvel, e os bandidos vieram na direção oposta", explicou a testemunha.

Atingida na perna e na região pélvica, a militar Juliana da Silva Oliveira Pessoas, de 37 anos, está internada em estado grave no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por uma cirurgia e permanece internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva). A gestação não foi afetada.

A mãe da militar comentou que a família está sofrendo muito com a tragédia e fez um apelo as autoridades pedindo que os responsáveis sejam presos .

Após o quadro de saúde da paciente ser estabilizada, a expectativa é que Juliana seja transferida para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio, onde trabalha como técnica de radiologia.

aqui!