'Irmão de 2 anos chama por ele', diz tio de menino morto por bala perdida no RJ

O corpo de Enzo Gabriel de Assis, de 5 anos, será enterrado no Cemitério de Mesquita, na Baixada Fluminense. O menino foi atingido por balas perdidas na calçada de sua casa em Nova Iguaçu, na última sexta-feira (15). Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. No entanto, exames confirmaram a morte cerebral da criança.
O tio contou que a família toda está sofrendo muito com a tragédia e o irmão de Enzo, que tem apenas dois anos, chama por ele toda hora.
O homem que foi alvo do ataque a tiros sobreviveu e já teve alta médica. A Polícia Civil investiga o caso. Os agentes analisam imagens de câmeras e buscam testemunhas.
