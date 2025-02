Irmão faz apelo emocionado para Justiça ouvir testemunha-chave no caso Patrícia Amieiro

O irmão de Patrícia Amieiro fez um apelo emocionado para a Justiça ouvir a testemunha-chave na investigação do caso. O julgamento será retomado nesta terça-feira (11) após a família recorrer do resultado do júri popular .

Segundo o advogado da família, o taxista que afirma ter sido testemunha ocular do caso apareceu anos depois da investigação e já foi ouvido pelo Ministério Público do Rio. Mas a juíza entendeu que o júri teria que trabalhar com as provas do primeiro julgamento. Porém, o advogado explicou que o taxista poderia depor agora na qualidade de testemunha do juízo.

Em 2008, Patrícia Amieiro teve o carro alvejado no elevado do Joá, após sair de uma festa na Urca, na zona sul. O corpo dela nunca foi encontrado. Quatro PMs foram acusados de envolvimento no crime. Dois foram condenados por fraude processual, mas absolvidos de tentativa de homicídio. Outros dois foram absolvidos da acusação de fraude processual.