Jovem aguarda por cirurgia após quase 50 dias internado em CTI no Rio de Janeiro

Guilherme Nicolau Cerri, de 22 anos, está internado no Hospital Adão Pereira Nunes com diversas fraturas após sofrer um grave acidente de moto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . O rapaz acordou após ficar três dias em coma. Ele já está há quase 50 dias no CTI (Centro de Terapia Intensiva).

A direção do hospital afirmou que Guilherme já passou por uma cirurgia e garantiu que a próxima será marcada em breve. No entanto, a família está preocupada com a demora. Segundo parentes, a médica que acompanha o paciente disse que ele já tem condições de passar pelo novo procedimento.