Jovem com lesão grave em artéria cardíaca passa por cirurgia inédita no SUS, no Rio

Médicos do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro , realizaram uma cirurgia inédita na rede pública em um paciente com uma lesão grave na artéria do coração.

Miquéias Junior da Cunha, de 18 anos, estava internado após sofrer um acidente de carro em Teresópolis, na região serrana, em março deste ano. Segundo a equipe da unidade hospitalar, a condição costuma ocorrer em acidentes automobilísticos e podem levar à morte.

