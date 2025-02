Jovem desaparece após sair com amigos para ir a casa de shows na zona oeste do Rio

Um jovem de 20 anos desapareceu após sair com amigos para ir a uma casa de shows na zona oeste do Rio de Janeiro . Vitor Lima de Oliveira Rodrigues, de 20 anos, não faz contato com a família há mais de 10 dias. A motocicleta dele foi encontrada abandonada no dia seguinte ao sumiço.

A família suspeita que o rapaz possa ter sido alvo de criminosos da Gardênia, que seriam rivais aos da região onde ele mora. Amigos e parentes já procuraram por Vitor em hospitais e registraram a ocorrência na delegacia da Taquara.