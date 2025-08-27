Jovem é atacada com garrafa de vidro pela amiga em festa por ciúme no RJ

Um jovem de 19 anos foi atacada com uma garrafa de vidro por uma amiga em uma festa em Itaguaí, na Baixada Fluminense . Segundo a vítima, a motivação da agressão foi ciúme do namorado.

A jovem teve ferimentos pelo corpo e foi encaminhada por vizinhos ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, na mesma região. Ela levou 18 pontos na mão e 4 nas costas.

O caso foi registrado como lesão corporal na 50ª DP (Itaguaí). A agressora será chamada para prestar depoimento.

aqui!