Jovem é atacada com garrafa de vidro pela amiga em festa por ciúme no RJ
A vítima teve ferimentos pelo corpo e levou mais de 20 pontos
Um jovem de 19 anos foi atacada com uma garrafa de vidro por uma amiga em uma festa em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Segundo a vítima, a motivação da agressão foi ciúme do namorado.
A jovem teve ferimentos pelo corpo e foi encaminhada por vizinhos ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, na mesma região. Ela levou 18 pontos na mão e 4 nas costas.
O caso foi registrado como lesão corporal na 50ª DP (Itaguaí). A agressora será chamada para prestar depoimento.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas