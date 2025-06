Jovem é encontrado morto durante confronto entre facções no morro do Juramento, no Rio

Um jovem morreu durante o confronto entre CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro) no morro do Juramento , em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro . Matheus de Paula Ferreira Silva, de 19 anos, foi encontrado sem vida na calçada da avenida Martin Luther King, na altura da estação de metrô de Coelho Neto. O rapaz era morador da localidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, e estava desaparecido há dois dias.

Na noite da última quinta-feira (26), um homem foi baleado no calcanhar quando passava pela região . Ele foi levado a um hospital e já recebeu alta.