Jovem morre atropelado ao retornar de festa da família na Baixada Fluminense

Douglas, de 25 anos, morreu após ser atropelado na RJ-125, altura de Seropédica, na Baixada Fluminense , quando retornava de uma festa de família. O jovem foi atingido por um carro em alta velocidade ao parar no acostamento para resolver um problema na moto. O amigo dele também ficou ferido.

Depois do atropelamento, o carro bateu contra um muro e ficou destruído. A família reclamou que o motorista que causou o acidente não passou pelo teste do bafômetro. O homem permaneceu no local e prestou depoimento. O caso foi registrado na Delegacia de Seropédica e segue em apuração.