Jovens baleados durante operação no morro do Barbante continuam internados

Matheus Carvalho de Oliveira, de 16 anos, e João Pedro dos Santos Ferreira, também de 16, baleados durante uma ação da Polícia Militar no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro , continuam internados no Hospital Municipal Evandro Freire, na mesma região.

Um terceiro baleado, identificado como Patrick Nascimento Rodrigues, de 24 anos, também está internado na unidade de saúde.

De acordo com a polícia, os PMs foram atacados por criminosos e reagiram. No entanto, os familiares das vítimas disseram que os militares chegaram atirando.