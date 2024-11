Julgamento do caso Marielle Franco pode durar três dias no Rio de Janeiro

Começou o júri popular dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018. O julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz pode levar três dias.

Quatro das nove testemunhas previstas já prestaram depoimento. A primeira a ser ouvida foi a jornalista Fernanda Chaves , única sobrevivente do atentado. Depois, falaram a mãe e a ex-companheira de Marielle. Na sequência, a viúva de Anderson Gomes foi convocada.