Justiça do Rio começa a julgar acusados de assassinar Moïse

O júri popular dos acusados de matar Moïse Kabagambe começou nesta quinta-feira (13). O congolês foi brutalmente espancado em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste, em 2022.

Os réus, Fábio Pirineus da Silva e Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, estão presentes na audiência. Já Brendon Alexander da Silva não será julgado nesta sessão devido a um recurso da defesa.

No tribunal, testemunhas do caso já começaram a ser ouvidas. Os familiares se emocionaram quando imagens do crime foram exibidas. A imprensa não teve acesso ao local.