'Juventude é uma pedra no sapato dos times cariocas', diz o cantor botafoguense Léo Russo

O cantor e compositor Léo Russo, botafoguense de coração, compartilhou sua expectativa para o jogo Botafogo x Juventude. O artista lamentou a eliminação do Alvinegro na Libertadores e ainda relembrou a dificuldade histórica dos cariocas em vencer o time gaúcho fora de casa. A disputa pelo Brasileirão acontece neste domingo (24), no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. O jogo será transmitido exclusivamente pela RECORD às 18h.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!