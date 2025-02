Ladrão é preso após roubar carro no Campinho, na zona norte do Rio Em depoimento, o suspeito revelou que o veículo seria vendido no Complexo da Serrinha

Balanço Geral RJ|Do R7 06/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h27 ) twitter

