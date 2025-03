Ladrões foram flagrados fazendo a limpa em casas e lojas em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro . Câmeras de segurança registraram as ações criminosas em poucas horas de diferença. Apesar das patrulhas, quem vive na região reclama da insegurança na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!