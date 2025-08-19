Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Mãe busca justiça após filho ser espancado pelo ex-namorado no Rio de Janeiro

Segundo a família, o menino foi encontrado desacordado em casa enquanto a mãe fazia compras e o namorado cuidava da criança

Balanço Geral RJ|Do R7

Gabriele Sabrina, pede justiça pelo filho que foi espancado pelo seu ex-namorado em setembro de 2023, no Rio de Janeiro. A criança sofreu lesões no crânio quando tinha um ano.


Segundo a família, o menino foi encontrado desacordado em casa enquanto Gabriele fazia compras e o namorado cuidava dele. A mãe levou a criança até o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Exames confirmaram a violência física.


A criança sofre com sequelas do episódio de violência, a família pede para que o caso seja concluído e o agressor preso.


O caso é investigado pela 34ª DP (Bangu) e o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) também acompanha. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que diversas diligências já foram realizadas e outras estão em andamento para apurar os fatos.



