Mãe cobra prisão de ex-companheiro que matou o filho dela na Baixada Fluminense

Uma mãe cobra a prisão do ex-companheiro que matou o filho dela em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , no mês passado. Gustavo Silis, de 18 anos, foi atacado a facadas após uma discussão. Gesildo Timóteo de Oliveira confessou o crime na delegacia, mas a Justiça decidiu que ele responderá em liberdade por ser réu primário e ter bons antecedentes.



