Mãe e filho baleados enquanto dormiam seguem internados no Rio

Mãe e filho baleados na madrugada desta segunda-feira (7) no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio , seguem internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Rosália Ferreira Paiva, de 54 anos, foi atingida no braço. Já Ruan Ferreira Paiva, de 14 anos, levou um tiro na cabeça e passou por cirurgia. Segundo a PM, o ferimento foi superficial.

De acordo com parentes, os dois estavam dormindo e foram baleados dentro de casa. Não havia operação policial no momento dos disparos. A ação teria sido uma disputa entre traficantes do Comando Vermelho e TCP (Terceiro Comando Puro).

