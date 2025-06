Maratona do Rio atrai corredores de diversas partes do mundo

A 23ª edição da Maratona do Rio reuniu cerca de 10 mil atletas, somente nesta sexta-feira (20), entre corredores do Brasil e de diversas partes do mundo. O evento, que acontece no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio , começou na última quinta-feira (19) e vai até o próximo domingo (22).

Um dos participantes é o argentino Marcelo Iglesias. Ele correu 42 km na edição de 2024 e decidiu voltar neste ano. De acordo com o turista, um dos motivos foi a beleza da cidade.

"É muito linda. O clima é precioso, é uma alegria estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui e de desfrutar desse lugar tão lindo", afirmou.

aqui!