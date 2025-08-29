Logo R7.com
Médicos alertam para aumento de internações de motociclistas no RJ

Para se ter uma ideia, 80% dos pacientes que dão entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, são vítimas de acidentes com moto

Balanço Geral RJ|Do R7

Médicos alertam sobre o aumento de internações de motociclistas no Rio de Janeiro ao longo dos últimos meses. Para se ter uma ideia, 80% dos pacientes que dão entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, são vítimas de acidentes com moto.


Entre as causas apontadas pelos profissionais da saúde estão a alta circulação desse tipo de veículo, o uso inadequado de equipamentos de proteção, a disputa por espaço no trânsito e, principalmente, a pressa. A equipe médica do hospital também afirma que os casos de reincidência aumentaram.




