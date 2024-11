Mega Help: evento com foco no bem-estar emocional lota o Maracanãzinho

Com foco no bem-estar emocional dos jovens, o Mega Help lotou o Maracanãzinho, na zona norte do Rio de Janeiro , no fim de semana. Cerca de 10 mil pessoas estiveram na 3ª edição do evento. A celebração foi organizada pela Igreja Universal.

O Mega Help contou com shows, números de dança e o cantinho do desabafo. Além do Brasil, o encontro também aconteceu em outros 50 países.