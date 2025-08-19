Megaoperação combate ligações clandestinas de água e luz na zona oeste do Rio
Os agentes vistoriaram mais de dois mil locais, incluindo padarias e clubes
Concessionárias de água e luz participaram de uma megaoperação da Polícia Civil contra ligações clandestinas na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu nos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena. Os agentes vistoriaram mais de dois mil locais, incluindo padarias e clubes.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas