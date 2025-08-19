Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Megaoperação combate ligações clandestinas de água e luz na zona oeste do Rio

Os agentes vistoriaram mais de dois mil locais, incluindo padarias e clubes

Balanço Geral RJ|Do R7

Concessionárias de água e luz participaram de uma megaoperação da Polícia Civil contra ligações clandestinas na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu nos bairros do Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande e Vargem Pequena. Os agentes vistoriaram mais de dois mil locais, incluindo padarias e clubes.



