Menino que confessou ter matado a própria família disse que 'faria novamente', segundo a polícia

Policiais civis ficaram surpresos com o comportamento frio e sem arrependimento do menino de 14 anos que confessou ter matado os pais e o irmão, de apenas três anos , em Itaperuna, no noroeste fluminense. Segundo a polícia, o adolescente ainda afirmou que "faria tudo novamente".

Os vizinhos relataram que a família era tranquila e não apresentava qualquer problema. Eles ainda disseram que o menino ficava bastante em casa e era visto cuidando do irmão.

Na última segunda-feira (23), o adolescente acompanhado de sua avó foi até a delegacia para registrar o desaparecimento dos pais e do irmão caçula. O jovem disse que o caçula teria se engasgado com cacos de vidro, e que os pais haviam saído para socorrê-lo.

No entanto, ele teria confidenciado a um tio que matou a família enquanto eles dormiam, na noite de sábado (21), e jogado as vítimas na cisterna da casa da família.

Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Itaperuna e já estão liberados para o velório. O sepultamento pode ocorrer ainda nesta quinta-feira (26).

A polícia apura se o crime foi motivado por uma viagem planejada para o Mato Grosso, onde o jovem conheceria uma suposta menina, ou por questões financeiras, já que ele pesquisou maneiras de sacar FGTS de falecidos.

