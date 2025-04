Ministra Cida Gonçalves libera repasses para construção da Casa da Mulher Brasileira, no RJ

A Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esteve no Rio de Janeiro nesta terça-feira (15) para liberar recursos para a construção da Casa da Mulher Brasileira, em parceria com o governo do estado. O serviço é especializado no atendimento de mulheres em situação de violência.

Ao todo, duas unidades serão construídas: uma na capital e outra no município de Volta Redonda, no Sul Fluminense. Durante a manhã, a ministra aproveitou a viagem para visitar os estúdios da RECORD Rio

e participar ao vivo da programação.



