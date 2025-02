Moradora de Copacabana tem imóvel invadido e R$ 600 mil em joias furtados: 'Sentimento de revolta'

Uma moradora de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro , teve o apartamento invadido e R$ 600 mil em joias furtados. A economista Paula Maisenhelder disse ter encontrado o imóvel revirado ao voltar para casa no último sábado (11). A vítima ficou surpresa com o fato de os criminosos saberem da existência de um cofre na residência. Além disso, ela disse suspeitar que a dupla tenha recebido informações sobre a rotina dela.

As câmeras de segurança registraram a entrada de dois suspeitos no prédio. Eles teriam dito que iriam visitar um amigo no 3º andar e receberam a autorização do porteiro para acessar as dependências do condomínio. O funcionário alegou não ter interfonado porque os moradores daquele apartamento não possuem esse hábito para liberar visitantes.

O caso está sob investigação na 13ª DP (Copacabana). O porteiro está sendo ouvido pela polícia.