Moradores denunciam furtos em vila que fica a 200 metros de batalhão da PM no Rio

Os moradores de uma vila em Honório Gurgel, na zona norte do Rio de Janeiro , denunciaram frequentes invasões e roubos a residência. Câmeras de segurança flagraram diversos crimes. Os vizinhos já solicitaram o apoio do 9° BPM (Honório Gurgel) que fica localizado a 200 metros da vila. No entanto, nenhuma ação efetiva foi realizada.



